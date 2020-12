El Presidente no quiso poner un solo centavo al aumento salarial: De Hoyos

Tras la aprobación del aumento al salario mínimo general del 15% en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos señaló que el presidente López Obrador no quiso poner un solo centavo para la propuesta empresarial.

En entrevista para "Así las Cosas" con Javier Risco el líder empresarial advirtió que la decisión no repercute en las grandes empresas, sino en las pequeñas y medianas que acumulan el 75% de la fuerza laboral.

Recordó que desde el 2016 los empresarios han sido los impulsores de la recuperación salarial castigada por décadas, por lo que en esta ocasión, su propuesta era dar un primer paso con un 10% y evaluar durante 2021 y recuperar en el 2022.

Ante la aprobación en la que señaló, no fueron considerados los empresarios, acusó al gobierno federal y al Presidente de no querer poner un solo centavo por lo que no se logró el consenso. Señaló que con una cultura populista el Presidente no está viendo a las empresas, en una decisión que tenía de plazo hasta el 31 de diciembre.

El líder empresarial señaló que 700 mil empleos formales podrían perderse en los próximos tres meses, principalmente en aquellas empresas con no más de diez trabajadores, pues no se han logrado recuperar de los meses de cierre por la pandemia.

Finalmente señaló que existe la esperanza en la vacuna contra COVID-19 y lidiando con los problemas los empresarios pondrán su máximo esfuerzo para mantener la plantilla laboral y salir adelante.