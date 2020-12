No hay dictamen de ley Banxico, no hay prisa: Ignacio Mier Velazco

No hay dictamen en ley Banxico, no hay prisa, hay que serenarse, así lo advirtió el coordinador de Morena en la Cámara de diputados, Ignacio Mier en entrevista para "Así las Cosas" con Javier Risco.

El diputado señaló “estamos revisando la minuta que contiene la Ley al Banco de México, no ha concluido el proceso, personalmente he tenido reuniones con personal de banco Central y otras autoridades financieras”. Dijo que todos los involucrados deben ser escuchados desde el punto de vista técnico, económico, financiero y social, pues la decisión que se tome en la Cámara repercutirá en la vida nacional.

El líder de los diputados de Morena dijo que “la decisión requiere prudencia y diálogo y sobre todo un bolsa de hielos en la cabeza para no tomar decisiones sobre las rodillas, el proceso no ha terminado, aun no hay dictamen a la ley Banxico”, no solo por los mexicanos que envían remesas desde el extranjero o el turismo internacional. por lo que aseguró que sin despreciar la voz de calificadores y banqueros, se deben escuchar diversos puntos de vista como la voz social, que es importante.

Finalmente advirtió que no hay prisa por legislar y pidió serenarse ante las voces públicas, asegurando que se legislará con toda responsabilidad y con amor a México, buscando un dictamen que no ponga en riesgo la economía nacional ni el mercado financiero.