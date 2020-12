No aspiramos a un pensamiento único en materia de 'outsourcing': Alcalde

Hay mucha conciencia de los abusos de la subcontratación en los últimos años, que perjudica a trabajadores, a Hacienda, a los institutos de seguridad social y a las empresas que sí cumplen; sin embargo, tampoco se puede aspirar a un pensamiento único, se vale disentir, y hemos abierto todos los canales de comunicación con los empresarios, señaló Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la funcionaria dijo que por encima de eso, lo importante es poner orden al sistema de subcontratación en el país. Agregó que el acuerdo de este día permite atender la preocupación del sector empresarial que necesita tiempo para esta regularización e ir discutiendo la relación que existe entre la subcontratación y el reparto de utilidades.

"El acuerdo también implica que los sectores abran el dialogo para poder llegar a un modelo justo, equilibrado y que no sea discrecional, porque lo que acaba sucediendo es que pocos pagan reparto de utilidades, la gran mayoría lo evade frente a otras figuras".

Alcalde dejó en claro que no se busca afectar a las empresas, pero lo que no se permite es el no querer reconocer que son trabajadores propios y recurrir a otras empresas para no tener ningún tipo de responsabilidad con la gente que trabaja en mi empresa, externó.

Finalmente, rechazó que estos cambios puedan llevar a un aumento del desempleo, ya que muchas de estas empresas tienen una relación directa con la caída del empleo en diciembre, pero hay otras no asociadas a la temporalidad que afectan los derechos de los trabajadores.