Debemos pensar que todos pueden tener COVID-19 y tomar precauciones

No deberíamos tener contacto de riesgo con nadie, y con contacto de riesgo me refiero a estar a menos de metro y medio de distancia por más de 15 minutos sin cubrebocas, yo debería pensar que todos pueden tener COVID-19 o van a tener en un par de días o acaban de adquirirlo, no debo acercarme a nadie sin cubrebocas por mucho tiempo, afirmó el doctor Juan Luis Mosqueda, especialista en Medicina Interna e Infectología, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, explicó que fuera del núcleo de las personas con las que vives, no debes tener contacto con nadie. Detalló que cuando una persona inicia con síntomas es porque adquirió a enfermedad alrededor de 7 días antes, pero dos días antes de iniciar síntomas y 10 días después puede seguir contagiando el nuevo coronavirus.

El doctor señaló que debemos pensar que las reuniones por las fiestas decembrinas son una imprudencia, pues tan solo durante el tiempo de la cena una persona con COVID-19 puede generar bastantes casos de contagio. "¿Quieres abrazar a tus seres queridos? Dale un abrazo fuerte, usando cubrebocas, en un sitio abierto y por un tiempo breve y vete. Después habla un buen rato por teléfono a internet. En un contacto así de breve no va a pasar nada", finalizó.