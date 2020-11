Maradona hizo hoy su último 'pagaré': Francisco Javier González

Diego Armando Maradona reconoció en vida que no fue capaz de manejar su entorno, todo lo que se le vino encima. Alguna vez dijo que 'El balón no se mancha, me equivoqué y pagué' y sí, hizo su último pagaré hoy, señaló Francisco Javier González, director de Televisa Univisión Deportes Network (TUDN), en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el periodista deportivo se dijo conmovido por la muerte de 'El pelusa', aunque no sorprendido, ya que aunque el astro argentino había salido recientemente del hospital "creo que es una noticia que alguien allá arriba permitió aplazar varias veces, hasta que por fin se hizo definitiva", expresó.

Recordó la leyenda que atribuye a Carlos Salvador Bilardo, entonces DT de la Selección Argentina, el haber convencido a Maradona para que se dedicara un mes a estar a punto para la Copa del Mundo de 1986, donde fue la estrella y donde hizo ver que, además de su desempeño individual, podía mejorar a todos sus compañeros.