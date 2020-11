No quemes tu imagen en WhatsApp

Álvaro Gordoa, Consultor en Imagen Pública, rector del Colegio de Imagen Pública. Autor de los libros Imagen Cool, El Método H.A.B.L.A y La Biblia Godínez // TW: @AlvaroGordoa

• Una estadística dice que 98% de los mexicanos que tienen un teléfono utilizan whatsapp, por lo tanto, estamos generando una percepción y para ello aquí algunas recomendaciones para que ésta sea positiva

Tips para no quemarte en WhatsApp

• Configura tu avatar y mensaje de estatus de acuerdo a los mensajes que quieras transmitir y sé constante. TE REPRESENTA.

• Aunque sea molesto, configura a que sea visible el estatus de recibido (doble palomita azul) y de última vez.

• No actives la pre visualización en pantalla bloqueada.

• No dejes en visto a menos que quieras transmitir desinterés.

• Si abres un chat grupal tú debes moderarlo (ponerle foto, nombre, contexto y reglas).

• Cierra los chats grupales que abriste cuando terminen su función o abandónalos.

• Al abandonar un chat grupal siempre despídete y da razones.

• Si eres miembro de un chat grupal de un círculo al que ya no perteneces (ex parejas, trabajos antiguos, etc.), abandónalo. Evita la pena de que el administrador tenga que eliminarte.

• Si eres parte de un chat grupal y quieres comentar o compartir algo, ten en cuenta la vigencia del contenido y la novedad de tu tema (no te rías de chistes de ayer ni mandes chistes repetidos).

• Si no conoces el humor, creencias, tendencias o personalidad de todos los miembros del chat, evita compartir chistes, imágenes religiosas, comentarios políticos o hasta frases motivacionales. Cuenta cosas que interesen, las fotos de tus hijos y mascotas déjalos para otra red. Mucho cuidado con los contenidos “fuertes” (violencia, porno).

• ¡Ojo con las cadenas! Créeme, WhatsApp no va a cerrar si no mandas un mensaje al menos a 10 contactos.

• Aprende a usar las funciones de los chats, sobre todo la de responder y negritas (*) (hay algunas que no tienen sentido como la de arrobar, itálicas, tachar).

• No uses los chats grupales para conversaciones de dos vías (Susy, ¿cómo sigue tu mami?).

• No te subas a las felicitaciones grupales que son impersonales. Mejor manda un mensaje directo o llámale.

• Ten una pulida ortografía y redacción. Usa signos de puntuación. Si te equivocas autocorrígete con un *.

• Los emojis sirven para contextualizar a falta del lenguaje corporal. Úsalos pero no abuses, sobre todo ten mucho cuidado en el ámbito profesional.

• Si te mandan voicenote, ¡no forzosamente debes responder con voicenotes!

• Si tomas no whatsapees.

• ¡Borra tus chats! Pero quiero que sepas que aunque lo borres de tu dispositivo, no se borran del otro.

Además, WhatsApp en sus políticas no elimina las conversaciones y puede restablecerlas. Cuida tu reputación pues los screenshots están a la orden del día (por cierto, tu no traiciones vía screen).