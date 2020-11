Preocupa a grupos que AMLO obtenga hipermayoría: Luis Carlos Ugalde

Hay un segmento de población que no es mayoritario, pero está preocupado por la hegemonía de Morena y la concentración de poder que está teniendo López Obrador, un poder que consideran conduce al abuso de poder, por lo que siempre es mejor tener contrapesos, así lo señaló el director de Integralia, Luis Carlos Ugalde, ante el proceso electoral por venir.

Estas serán unas elecciones con muchas coaliciones, afirma el especialista, pues a excepción de Chihuahua y Querétaro en donde el PAN es muy fuerte y competirá de forma individual, en el resto de las entidades se están gestando diversas coaliciones.

Por el lado de Morena, quiere ir con el PT y el Partido Verde, cosa que ha sacado chispas pues el verde fue durante veinte años en la coalición PRIAN, sus integrantes han sido señalados por corrupción y tráfico de influencias, siendo el gran apoyador para la aprobación de las reformad de Peña Nieto.

En su intento de ir con Morena el Verde causó problemas en San Luis Potosí, donde se rompió la coalición, sin embargo ésta permanece en otros estados, por lo que aseguró que Morena, PT y Verde en donde se pueda irán juntos.

Y por otro lado, dijo se está configurando una alianza entre PRI-PAN y PRD, aunque no en todas, como sucedió en Nuevo León en donde no se logró, a diferencia de San Luis Potosí, Sonora, Baja California Sur y posiblemente en Michoacán. Solo en Guerrero se ha llegado a término para el registro de coaliciones en los demás estados vence en diciembre.

En cuanto al proceso de reelección de diputados federales el analista afirmó que Morena buscará la misma fórmula, y en el caso del PRD van solos en varios distritos, no obstante buscarán coaliciones en otros más, pues de otra manera perderán.

Cuando el PRI era el fuerte las coaliciones eran PAN y PRD, y eran señalados de inmorales por el PRI, sin embargo ahora ha entrado en la misma dinámica, señaló, pues hay un segmento de población que no es mayoritario, pero está preocupado por la hegemonía de Morena y la concentración de poder que está teniendo López Obrador, un poder que considera conduce al abuso de poder.

Hay otro grupo mayoritario que aprueba al Presidente, está contento con las cosas y Morena buscará la hipermayoría para lograr la cuarta transformación.

En alcaldías y municipios afirma Ugalde, pesan más otras cosas que las ideas globales de la coalición entre partidos.

Recordó que actualmente, Morena con los aliados tiene la mayoría constitucional alrededor de 330 diputados, aunque una parte de esta construcción es artificial porque obtuvieron 43 % de los votos y hoy tiene 65% de curules; la preocupación es que si AMLO tiene hipermayoría quiera reescribir la Constitución y revertir la Reforma Energética y que en la segunda mitad del sexenio se convierta en un líder acotado por la frustración de una crisis de finanzas públicas, ingobernabilidad por violencia, secuelas del desempleo entre otras cuestiones, pues no es lo mismo un líder populista con mucho poder que uno acotado por los problemas y los contrapesos.

Por ello dijo, la democracia funciona mejor con contrapesos que exigen diálogo y consenso.

En cuanto a la reelección de diputados que se dará por primera vez en diputaciones federales, será los partidos los que definan quién va o no por la reelección lo que generará chispas y conflictos.

Lo que está en juego es si hay separación o no de sus cargos para contender, el Congreso no legisló al respecto por lo que el INE sugirió que los diputados se separen de sus cargos 60 días antes de la contienda, sin embargo esto no gustó a los diputados.

Ahora la preocupación señala es el uso de recursos llamados “Asignación a grupos parlamentarios” de los cuales se ha hecho siempre uso discrecional y que podrían ser usados en esta ocasión para la campaña de los diputados.

A su parecer no deben separarse del cargo, pues se va a vaciar la Cámara, por lo que es preferible que sigan en sus cargos y hagan campaña los fines de semana sin el uso discrecional de los recursos de la Cámara.