Ataque contra "Animal Político" se ha intensificado: Daniel Moreno

Alguien tiene automatizado el ataque permanente a “Animal Político”; es un golpeteo agotador, quién tiene esa obsesión con Animal Político, cuestiona su director, Daniel Moreno.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Moreno detalló que desde hace seis meses han tenido ataques que se han intensificado las últimas tres semanas, “son millones de supuestas visitas que en realidad son de un robot y en tal la cantidad de solicitudes de acceso que terminan tumbando las páginas, alguien tiene automatizado el ataque permanente a “Animal Político”.

El periodista advirtió que el ataque se ha concentrado en la plataforma de suscripciones, por lo que señala un claro intento de dañar el modelo de negocio tumbando las páginas y dañando el trabajo periodístico.

Y aunque reconoce que la plataforma tiene buen margen de seguridad, más de tres millones y medio de suscripciones falsas la ponen en riesgo y evitan nuevas suscripciones. “No podemos tener una personas resolviendo ataques todos los días”.

Señaló que a pesar de la denuncia hecha en su momento, “las autoridades han sorprendido para mal, no ha pasado nada”, tras la denuncia hecha por abogados especialistas en el tema de libertad de expresión, relató que “en menos de veinticuatro horas las autoridades fueron a la casa de nuestro programador a sacar información y a partir de eso no ha pasado nada”.

No podemos evitar que nos ataquen hasta no saber quién lo está haciendo, cuál es el objetivo del ataque, asegura el periodista y lamenta no tener elementos para responsabilizar a nadie en particular. “Yo no puedo sostener que es el gobierno, eso le toca a la autoridad, pero queda claro que automatizar un ataque permanente en donde utilizas cuentas de correos falsas y números de tarjetas falsos para tratar de meterse sí impiden que haya nuevos suscriptores”.

El tema de resguardado de cuentas Daniel Moren asegura que está administrado por BBVA y no se van a meter nunca, pero queda la duda de ¿Quién tiene esta obsesión con Animal Político?