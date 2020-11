Posible contar con 15 millones de dosis de vacuna de Pfizer en diciembre

No se ha firmado el contrato pero la propuesta de Pfizer es de entre 15 y hasta 34 millones de dosis; el contrato está en revisión y el reto para traerla en cuanto se encuentre aprobada es la cadena de frío, así lo refirió el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El subsecretario refirió que llegaron las vacunas de prueba de CanSino, vacuna China que al igual que muchas otras se encuentra en etapa de pruebas clínicas para demostrar su calidad, seguridad y eficacia para su uso, antes de lo cual no pueden presentar solicitud de aprobación para su producción.

Detalló las etapas de pruebas que requiere toda vacuna antes de poder ser aplicada a seres humanos, previa autorización de las entidades de salud a nivel internacional y en el caso de México Cofepris.

Si hay 100 a las que se aplicó placebo y 100 la vacuna de prueba y sólo 10 se infectaron de covid-19, eso habla del porcentaje de efectividad del 90%.

Dijo que hay posibilidad de tener 15 millones de dosis de la vacuna contra covid-19 de Pfizer finales de 2020, no obstante dijo, no se ha firmado el contrato, está en revisión, pero la propuesta de Pfizer es de entre 15 y hasta 34 millones de dosis.

AstraZeneca de acuerdo a sus estudios, estaría lista en marzo de 2021, en México no se tiene estudio y la de Pfizer el estudio se realiza exclusivamente en Estados Unidos.

Hasta el momento señaló la vacuna Pfizer tiene un reto, es la única vacuna del mundo que requiere congelación a 70 grados bajo cero, solo se puede descongelar durante 5 días para su aplicación.

Señaló que en pocas dosis esto no es un problema mayor, pero hablar de millones de dosis requiere una cadena de frío con ultracongeladores en todo el territorio nacional, una logística que afirmó no es fácil pues se tendría que comprar e instalar la red fría no convencional, que requiere una fuerte inversión de recursos.

Lamentó la muerte de miles de personas en México que en algunas familias ha sido de dos o más integrantes o de la pérdida del sostén familiar. Aseguró que tres cuartas partes de los fallecidos padecían enfermedades crónicas, cono diabetes e hipertensión, derivadas de una mala alimentación, asociada al sistema alimentario en el que prevalecen los productos procesados con altos niveles de azúcar y sal.

La edad promedio de mortandad en México es de 55 años debido a la epidemia de obesidad.

Tal como lo había previsto el epidemiólogo, la etapa de contagio se puede incrementar con la temporada fría debido al aumento de infecciones respiratorias que se suman a la covid-19.

Detalló que hay 20 estado a la baja en el número de contagios, cuatro en meseta y ocho en los que el contagio ha tenido un crecimiento acelerado del contagio y en riesgo de saturación, entre ellos Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes; en los cuales dijo el la velocidad del desconfinamiento ha sido factor clave para el incremento de casos. En el caso específico de Chihuahua y Durango podrían pasar a semáforo rojo.

Respecto a una investigación de MX, sobre las cifras de mortalidad, señalo que es un informativo responsable pero pudo haber cometido un error, como sucedió en el mes de abril, cuando se habló de las cifras que fueron corregidas en la bases de datos que hasta la fecha son datos públicos.