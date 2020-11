Preocupante el impacto de clases por televisión: Marco Fernández

La educación no es prioridad para el gobierno, no tenemos 5 mil millones para conexión pero sí para Pemex, así lo advirtió el profesor investigador del TEC de Monterrey, Marco Fernández, tras afirmar que los padres de familia no comparten el optimismo del secretario de Educación respecto a la estrategia “Aprende en Casa”.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el investigador compartió los datos de un estudio realizado sobre la aplicación de “Aprende en Casa 2.0” estrategia de la Secretaría de Educación Pública, centrada en el uso de la televisión para la enseñanza de educación básica.

Afirmó que pese al optimismo del secretario de Educación, la percepción de los padres y madres de familia está dividida, pues 45% no está de acuerdo en este tipo de enseñanza.

Dijo que 68% de los encuestados manifestó que las clases por televisión no les agradan a los niños y 70% afirma que afecta su aprendizaje.

Y aunque el 75% ha tenido contacto con la escuela, al momento de resolver dudas solo 16% recibe apoyo, recayendo esta labor en el 62% de los padres y no en los maestros.

Las cifras son muy preocupantes asegura Marco, pues un 70% de los padres reconoce que la pandemia ha afectado anímicamente a sus hijos y en la parte escolar 68% de los menores están siendo afectados.

Detalla que a través de un Zoom 67% de los padres encuestados aseguran que sus hijos están más enojados, 53 dice están más ansiosos, 51 señala que están más tristes y 42% reconoce problema de aumento de peso en los niños.

No obstante, Fernández reconoció que hubo un esfuerzo en los contenidos de la plataforma, en la segunda etapa conforme transcurrieron las emisiones, “los maestros estructuraron mejor los programas educativos”, pero el problema de cadencia continúa y en las clases por televisión la interacción es nula.

En relación a las calificaciones, dijo que dado que muchos alumnos no están en contacto con los maestros, no pueden reprobarlos, por lo cual el secretario anunció una evaluación diagnóstica personalizada al regreso a las aulas. Sin embargo, advierte Fernández, las circunstancias de contagio no pintan para regresar de manera pronta y presencial a las escuelas.

Finalmente Marco Fernández reprochó que la educación no es una prioridad para el gobierno, pues mientras en otros países se destinan recursos para la conexión de los maestros, en México no tenemos 5 mil millones de pesos para internet, pero sí para Pemex y otras cuestiones.

El recurso es primordial para la enseñanza dijo, pues las becas por sí solas no enseñan.