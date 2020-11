Partidarios de Trump comienzan a aceptar resultados: Fernanda Caso

Los que estaban a favor de Trump comienzan a aceptar los resultados, señala la corresponsal de "Gatopardo", Fernanda Caso.

Señala que se siente un ambiente en calma, no se ve el coraje que pueda generar una conmoción, no osbtante los dichos del presidente Trump al acusar el robo de la elección y la compra de armas que se elevó previo a las elecciones, lo cual no puede decirse que sea imposible de generarse.

Lo que viene es que se terminen de resolver las demandas que está poniendo el presidente Trump, aunque muchos de esos casos son débiles, no parece que vaya a ganarlos. Hay muchos involucrados en los conteos por lo que es difícil que se pueda concretar uno de los casos jurídicos.

El voto electoral se conocerá hasta el 14 de diciembre próximo.

Finalmente respecto a la no felicitación del presidente de México a Biden, dijo que no es un tema que preocupe a los medios, sin embargo a la gente de Biden, les parece una falta diplomática, pero Fernanda considera que no es algo que pueda no remediarse.