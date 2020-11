Grave que gobierno de México no haya felicitado a Biden: Gabriel Guerra

Que el gobierno de México no haya estado listo para el escenario, me parece gravísimo, es lamentable que López Obrador no haya tenido una declaración preparada, los medios tomaron esta declaración a favor de Trump, así lo señaló el periodista Gabriel Guerra.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco el columnista señaló “hay que reconocer que no hay un ganador declarado aunque todos queramos que Trump empaque las maletas y se vaya hoy mismo”, no es así faltan varios pasos además de los electorales.

Trump tiene el derecho jurídico a exigir recuento en algunos estados y a impugnar en otros. Los alegatos serán presentados hoy.

En la política práctica casi todo el mundo felicitó a Biden, incluso Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel.

El presidente López Obrador me parece que se equivocó, pues debió entrar al terreno de los usos y costumbres, si todo el mundo lo está haciendo tu quedarás como la excepción, esto lo podrían considerar como un robo.

No reconocer a Biden es como apoyar a Trump, después de cierta hora no había por qué no rectificar.

