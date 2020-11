¿Cómo salir fortalecidos ante la adversidad?

Walter Riso, doctor en Psicología, se especializó en Terapia Cognitiva y tiene una maestría en Bioética.

De qué va

Es un libro que nos va a ayudar a afrontar las cosas más estresantes y difíciles, cómo aprender de ellas y cómo salir fortalecidos

Más fuerte que la adversidad es una herramienta indispensable para aprender a desarrollar la confianza en nosotros mismos, tomar el control de lo que sí depende de nosotros, enfrentar la incertidumbre y aprender a lidiar con emociones como la ansiedad, la tristeza y la ira.

¿Qué es la adversidad?

La adversidad es una situación compleja y estresante que pone a prueba nuestra capacidad de adaptación.

El sufrimiento que provoca, si lo sabemos procesar, nos hará mucho más resistentes ante estos “golpes” que tiene la vida.

¿Qué implica, ser “más fuerte que la adversidad”?

Dos cosas: sacar callos y ponerse a prueba.

Atreverse; examinar el mundo y tantear si realmente soy capaz.

Las adversidades forman parte de la vida, esa es la máxima.

Aunque muchas cosas nos duelen, tenemos la aptitud necesaria para darle un sentido constructivo al sufrimiento y convertirlo en un aliado. TODOS tenemos esa capacidad, aunque algunos aún no lo saben.

Un factor clave ante la adversidad: sentir y creer que eres capaz

Las personas que se sienten capaces de enfrentar problemas y superar los obstáculos tienen mejores resultados cuando intentan alcanzar sus metas, y con menos broncas para su salud.

Grábense estos dos conceptos

Autoeficacia: la creencia de una persona de que es capaz de tener éxito en una situación particular.

Competencia personal percibida: una creencia general (independiente de la situación específica) sobre qué tan capaz te ves a ti mismo para alcanzar las metas y los objetivos deseados.

A mayor autoeficacia y competencia personal percibida, menor es el impacto del estrés y mejor se afronta la adversidad. La mejor manera de medir tu eficacia percibida es ponerte a prueba y asumir riesgos de manera responsable, una buena dosis de audacia y experimentación.

Una guía para construir autoeficacia

1. Define un objetivo que exija esfuerzo. La idea de que todos tus sueños se harán realidad si los deseas profundamente te puede llevar a la peor de las pesadillas. Que tu meta sea realista.

2. Define tus expectativas de manera objetiva, clara y precisa, para que después puedas compararlas con los resultados obtenidos.

Antes y durante el enfrentamiento en sí, no uses verbalizaciones inhibitorias. No te digas a ti mismo: «No soy capaz», «Nada puede hacerse», «Siempre seré un fracasado», etc.

4. Toma la decisión de ponerte a prueba. Esto implica crear un estilo de vida orientado a un riesgo responsable, que te saque de la burbuja de falsa seguridad y te lleve a estar en el mundo, curiosear en él y dejarse llevar por el asombro. La sorpresa te hace crecer; la previsión absoluta de la certeza te entierra vivo.

5. Durante el enfrentamiento, no evites ni busques excusas. Persiste el mayor tiempo que puedas ante los obstáculos, tratando de superarlos. Soporta al máximo la adrenalina, si el miedo asoma o la inseguridad apremia. ¡Eres capaz de ganarle al temor! ¡Todos lo somos! Ten presente que no toda sensación necesariamente es peligrosa o debe dañarte. Separa la palabra incómodo de horrible. Incómodo es el miedo, la sustancia química que corre por tu sangre; horrible es que te torturen y te metan clavos bajo las uñas, entre otras barbaridades.