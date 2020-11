Los demócratas no tenemos control de las urnas, advierte el vocero

El vocero Demócrata, Daniel Stein, señaló que los demócratas están en el mismo afán y deseo de que se cumpla el proceso democrático, sin embargo el Presidente no quiere esperar a que el resultado sea oficial en su intento de defraudar al pueblo.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, dijo que “los demócratas no tenemos control de las urnas, tenemos autocontrol de esperar los resultados, cosa que no tiene el presidente Trump, porque sabe que no tiene el apoyo de la mayoría de los ciudadanos.

Desde principios de la República dijo, se debe esperar días para conocer el resultado de las votaciones, los votos se tienen que contar si el propio George Washington tuvo que esperar.

Y afirmó, no estamos negando el proceso democrático, el Presidente quiere llevar a juicio datos incompletos para frenar el proceso.