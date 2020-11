"Obsesión por encuestas, ejercicio arrogante que quita voz al votante"

La obsesión por las encuestas en Estados Unidos es un ejercicio arrogante que quita la voz al votante, hace falta humildad, así lo señaló el profesor de la Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication at Arizona State University, Andrés Martínez, quien afirma que estas elecciones están llenas de toxicidad incertidumbre.

En las que al parecer serán las elecciones más importantes para los Estados Unidos, en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el profesor señala que las encuestas no debieran ser la apuesta por lo ocurrido en 2016.

En el resultado del Colegio Electoral sin duda habrá discrepancias por que podría haber un empate de 269 votos.

Los estados clave en los resultados serán Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Arizona, pues en los tres primeros Trump ganó en 2016, sí Biden logra quitárselos, se daría un empate.

El conteo de los votos anticipados se dará más tarde, lo dijo, creará mayor discrepancia.

Refirió que el periodismo político debería ser más como el de deportes pues es divertido hacer pronósticos pero no nos castigamos tanto si fallamos, hay una falsa obsesión por saber cómo va a salir la elección con resultados de encuestas que se ha convertido en un ejercicio arrogante que le está quitando voz al votante, un ejercicio que han tratado de entender desde The New York Times y The Washington Post en su enfoque editorial.

El reto del periodismo actual dijo es seguir conectando a un país de 360 millones de gentes en donde hay tanta polarización no solo en la ideología sino en cuanto a la película que estamos viendo, señaló.