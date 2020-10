En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en Así el Weso, destacó que lo más importante es el paso adelante que da el Papa en el tema de las uniones civiles, "ojo, no habla de matrimonios de homosexuales dentro de la iglesia, habla del estado laico". Agregó que con estas declaraciones, el Papa está entrando en contradicción o deslegitimando el planteamiento absoluto de los grupos Pro Vida y Pro Familia contra los matrimonios igualitarios.

Barranco también matizó que esta es una declaración para un documental, no de una directriz normativa de la Iglesia, "es una opinión personal de la máxima autoridad de la Iglesia Católica pero no un mandato", por lo que opinó que aunque debe ser paorvechado por las minorías homosexuales, no significa que deban ilusionarse o tener demasiadas expectativas al respecto.