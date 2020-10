España entra en confinamientos perimetrales por rebrote de covid-19

En España se aceleraron las restricciones para los confinamientos perimetrales en más de la mitad del país no podrán salir de ciudades o municipios, la medida entrará en vigor en, en lugares como Madrid, Cataluña, La Rioja, el mapa está teñido de rojo, así lo señaló la periodista de la Cadena SER, Pilar Velasco desde España.

Detalló para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que los casos suman ya 16.973 y será a partir de las 12 horas de la noche que se aplique este confinamiento y restricciones del aforo a los restaurantes y otros espacios cerrados, es decir preparándose al toque de queda nocturno, señaló.

Este toque es complejo, señala Velasco por la cuestión jurídica pues ahora son las comunidades autónomas deben pedir al gobierno declarar esas medidas para cada una. Lo que no quiere el gobierno es declararlo como lo hizo en la primera ola de la pandemia a través del Congreso porque esto implicaría el apoyo de grupos políticos y no cuenta con el apoyo de todos.

Los números estaban bien señala Pilar sin embargo no se reforzaron los Centros de Salud y no se colocaron rastreadores en Madrid en donde hay 7 millones de habitantes, rastrearlos contagios comunitarios no se sabe de dónde vinieron de ahí el disparo de las cifras.

Además de las reuniones de ocio los que no han dejado de ocurrir pues cuesta mucho controlarlos.