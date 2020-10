Compartir con Quino fue un regalo de vida: Ricardo Siri Liniers

Quino era bastante tímido y era muy difícil sacarle charla. Me viene a la cabeza mi infancia, Mafalda fue lo primero que disfruté leyendo sólo, te enseña a cuestionar lo que viene de arriba, Mafalda no se quiere tragar la sopa que le dan los grandes, así recuerda el caricaturista Ricardo Siri Liniers a Quino a un día de su partida.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Liniers asegura que fue en la infancia cuando decidió dedicarse a lo que hacía Quino, “la figura más grande compartir con él fue un regalo de la vida”.

Relata que en ferias del libro del tuvo sus primeros encuentros con el papá de Mafalda pero que por nervios “no le decía nada y me iba con la firma y no nunca con el dibujo”. “Con el tiempo me iba a comer con él, con Tanarrosa, Calloni, Maitena; era como ir a comer con George, Paul y Ringo”.

Confiesa que Quino era bastante, tímido era difícil sacarle charla, era muy reservado e introvertido y reconoce que “todas las tiras que hace Quino son buenas, él llegó por calidad, yo por cantidad”

En cuanto a las publicaciones afirma “uno lee algo de niño y es completamente diferente cuando eres adulto, cuando algo está bien hecho lo puedes revisitar a lo largo de la vida, es algo que tiene Mafalda”.

“Me encanta Mafalda porque me enseñó desde chiquitito que hay que cuestionar las cosas, a los grandes, a los políticos, a los religiosos” aunque confiesa que se identificaba con Felipe porque “le gustaban las historietas y las mujeres, era tímido y ese sufrimiento que sentía cuando iba al colegio y no había hecho los deberes, yo lo sentía” asegura aunque Miguelito le hacía reír mucho.

Liniers asegura que lo más sabroso, lo tierno, lo lindo lo tiene Mafalda, pero todo lo que Quino escribía en su página de humor tiene una densidad y un peso más grande, la crítica al poder. “Uno se ríe durante todo el libro de Quino y cuando termina de leer se siente un poco mal”.

Y en cuanto a la pandemia, el caricaturista afirma que debemos salir de esto como salimos de cosas peores, por lo que recomendó leer a Mafalda.