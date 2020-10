Verificaciones del SAT no aplican a toda la población: Raquel Buenrostro

Todos nos gustan los países de primer mundo, pero en el primer mundo no se evaden impuestos, así lo señaló la titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro detalla que a su llegada al SAT, quien compartió que a su llegada al SAT el Presidente le encomendó dos tareas: Incrementar la recaudación y acabar con la corrupción, por lo cual le solicitó un reporte de recaudación diario que tenía un año de haber solicitado sin respuesta.

Al inicio de la pandemia dijo, hubo mucha recaudación en la que señala que las mañaneras contribuyeron, pues al final del día las empresas tienen un prestigio, hubo casos de empresas trasnacionales que se acercaron a conocer su situación fiscal en México.

En relación al acceso de los visitadores y la verificación, reconoció una falta de comunicación de la dependencia, por lo que detalló que las propuestas que se hicieron para el Código Fiscal no son para toda la población, solo cuando hay una notificación, revisión o inicio de auditoría y a fin de ayudar a tener un mejor control sobre las empresas fantasma cuyos domicilios son inexistentes o casas de interés social donde los ingresos son por miles de millones de pesos.

En esos casos dijo, los visitadores son los encargados de documentar por lo que se busca a través de esto mayor solidez en los casos a investigar y tener un mejor control sobre las empresas fantasma, en muchas ocasiones son predios vacíos o casas inhabitadas, todo ello para no perder los casos por meras formas.

Es un tema de control sobre casos específicos y no contra todos los contribuyentes.

El SAT no es infalible, dijo pues hay empresas ícono con domicilios inexistente, todo mundo sabe dónde está la empresa y no se logra la notificación, es un sistema de control en casos específicos y de manera interna, no en la generalidad.

Para ponerse en contacto con el SAT, la titular compartió el número

55 44 40 22 41 con el chat uno a uno y a través de sus redes sociales.