El GCDMX da un nombre, que los periodistas investiguen: Suárez del Real

El llamado "bloque negro" , que no llegaba a más de 80 fueron las que vandalizaron y ejercía violencia sobre la policía y las otras mujeres, tenemos claro que son pocas las que estaban dentro del envallado e iban por un objeto puntual que se eleve a rango de ley la interrupción del embarazo, así lo señaló el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real.

En "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, detalló que fueron tres las manifestaciones que se llevaron en este tenor, pero sólo una fue la manifestación violenta. Aseguró que él está de acuerdo en este tipo de manifestaciones pero la defensa de los derechos no debe conllevar violencia, por lo que se realizó el protocolo de revisión para evitar daños mayores, no obstante las manifestantes comenzaron con ataques a moviliario e instalaciones. "Yo no iba a permitir un enfrentamiento físico entre fuerzas".

Hoy dijo, se analizará con diversas autoridades de derechos humanos y agrupaciones el operativo en contra de las mujeres para corregir enmendar o fortalecer las acciones que se llevaron a cabo el día de ayer durante el operativo en el que 13 mujeres y 43 policías resultaron lesionadas.

En relación a lo dicho por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum quien señaló a Beatriz Gasca Acevedo por incentivar la toma de la CNDH, Suárez del Real dijo que el gobierno da un nombre, ahora toca a los medios investigar y romper de esta manera con el boletinismo.