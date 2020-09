Extinguir fideicomisos compromete el futuro por el presente inmediato: CIDE

El gobierno confunde el síntoma como enfermedad y ve a los fideicomisos como una figura de corrupción, cuando son una herramienta; sin embargo usa pueden la técnica del machete, no del bisturí, cuando hay fideicomisos so que pueden ser mejorados, así lo afirmó el director del Centro de Investigación y Docencia Económica, A. C., doctor Sergio López Ayllón

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el especialista del CIDE, señaló que a través de la extinción de 44 fideicomisos se está comprometiendo el futuro por le presente inmediato, lo que en el fondo es una decisión política, pese a que en el parlamento abierto se dieron razones de su utilidad.

Los políticos hicieron caso omiso dijo, al señalar que no hay transparencia y en sólo dos líneas dan un argumento para dar por terminada la labor de los fideicomisos sin siquiera decir cómo se van a crear alternativas.

En el caso específico del Fonden por ejemplo dijo que está creado para imprevistos y pretender que se pueda suplir con gasto corriente es no entender cómo opera el gasto nacional.

Sin ciencia no hay futuro, recalcó y no se trata de preservar los fideicomisos sino de pulirlos, pues señaló que se puede presentar evidencia, números y que los políticos usen el sentido común. Lo que están por decidir es será un desastre administrativo, político y social.