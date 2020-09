Quiero estudiar medicina, no importa que no duerma: Emmanuel Fragoso

Me tratan de desanimar pero yo sí quiero estudiar, no importa que no duerma. Quiero estudiar medicina, dijo Emmanuel Morales Fragoso, el estudiante que hizo un examen perfecto para ingresar al bachillerato de la UNAM.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en Así el Weso, compartió que estudió mucho para presentar su examen, no sólo dedicándole hasta 12 horas al día a esta actividad, sino con la ayuda de guías de estudio y de dos profesores.

A pesar de su dedicación, el lograr 128 aciertos en un examen de 128 preguntas también 'le cayó de sorpresa' porque cuando terminó su examen calculó que tendría 14 respuestas erróneas, el puntaje mínimo para lograr su lugar en la Preparatoria número 6, a la que quería ingresar desde que era pequeño. "Cuando me avisaron del puntaje, porque me llamaron, creí que o era una broma de muy mal gusto o que me estaban extorsionando. Ya después vi los resultados publicados y me emocioné pero seguí pensando que era un sueño", finalizó.