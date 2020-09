Padres divorciados: presencia a pesar de la distancia

“DisciplinaInteligente”, best-seller con más de 500,000 ejemplares vendidos y “Berrinches, su manejo eficaz”. www.escuelaparapadres.com // Twitter: @escuela_padres Facebook: Escuela para padres de Vidal Schmill

• Te divorciaste de tu ex, no de tus hijos(as). Uno de los peores errores que podemos cometer en la vida es alejarnos de la vida de nuestros hijos(as) después de un divorcio. Hacer nuestra vida por separado o con otra persona, no debe implicar abandonar a nuestros hijos(as)

• No impidas ni obstaculices el contacto de tu ex con tus hijos(as). Ya de por sí es complicado el tiempo de confinamiento para todos como para que agreguemos el uso de los hijos(as) para herir a la expareja impidiendo o haciendo difícil el contacto con ellos.

• La única excepción a lo anterior es cuando hay evidencia de maltrato o abuso. No inventar historias al respecto. Los niños por lo general manifiestan indicadores claros cuando hay este tipo de situaciones como el rechazo y la falta de deseo de contacto y de visitas.

• Presencia significa involucrarme en el mundo emocional y de intereses del otro. La presencia no necesariamente ocurre estando físicamente al lado del otro. En muchos casos, la presencia es preguntar, saber, interesarse en el mundo de los hijos, aunque haya distancia.

• Pagar la colegiatura no es suficiente. Que te puedan consultar, preguntar sus dudas, hacer contacto en línea puede ser la manera de conectar en algo que para ellos está siendo diferente y difícil. Tendrás que abrir espacios en tu agenda y tus actividades en línea para ellos.

• No delegues en la escuela toda la educación de tus hijos(as). Educa en casa, dialoga sobre temas importantes. Ten conversaciones.

• Toma las precauciones necesarias para que puedan visitarte sin riesgo de contagio. La distancia social, el uso de cubre bocas, el lavado de manos y todas las recomendaciones necesarias deben cumplirse para que tu ex pareja no tenga objeciones para que tus hijos puedan pasar tiempo presencial contigo.

• Lo que todo niño(a) necesita de sus padres (divorciados, separados o juntos):

Ser vistos.

Ser valorados.

Ser considerados importantes.

Saber que los ves (que no pasan inadvertidos) Mira más a tus hijos que a tu celular o que a tu computadora.

Saber que son valorados (por ser quienes son, no por sus acciones)Hazles sentir que son especiales y que agradeces y disfrutas que son parte de la familia.

Saber que les importas.Tu mensaje con tu actitud y tus acciones debe ser: Me importa lo que eres, lo que piensas y lo que haces.

Ríe con tus hijos. El sentido del humor puede aligerar situaciones difíciles. Intenta no tomar todo tan a lo trágico. Ver lo absurdo de algunas situaciones ayudará a que tus hijos y tu tomen distancia de lo que estamos viviendo.

• Agradece y haz que tus hijos agradezcan lo que está bien a pesar de los difícil de la situación por el confinamiento.

No dar las cosas por hecho. Valorar lo que está bien en su vida.