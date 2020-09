No se puede someter a consulta el juicio a expresidentes: Garza Onofre

La pregunta que el presidente López Obrador plantea para la consulta sobre someter a juicio o no a los expresidentes me parece redundante porque es un trabajo que simple y sencillamente debería hacer la FGR si tiene pruebas para poder abrir una investigación. La justicia no se consulta, señaló Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que aunque es importante fomentar la participación ciudadana en asuntos públicos, se debe tener claro que primero deben entrar las Cámaras del Congreso, luego la Suprema Corte, luego el INE y luego el Tribunal electoral para revisar si es constitucional o no lo que se va a consultar al pueblo, "es una serie de procedimientos y parece que AMLO se decanta por la opción de la constitución sabiendo que no va a llegar a ningún lado".

Agregó que se trata de un tema de pronóstico muy reservado porque la ]Suprema Corte no va a poder aceptar esa pregunta como constitucional.

Sobre este mismo tema, Daniela Malpica, Directora y fundadora de Justicia Transicional en México, señaló que junto con 117 organizaciones de víctimas, colectivos y defensores de Derechos Humanos plantean que la pregunta correcta es: ante unas instituciones colapsadas, que han sido usadas a contentillo, lo que se requiere es la activación de mecanismos extraordinarios con vigilancia internacional de la ONU para castigar y enjuiciar para castigar a los responsables de las atrocidades contra el pueblo de México, no solo de corrupción como propone el presidente.

"Es importante decir que una reconciliación nacional como el presidente alega que está buscando, también pasa por la reconciliación de los ciudadanos con sus intituciones y esto significaría que tendríamos que tener una FGR que funciones de manera autónoma y en automático, no que nos esté preguntando a la ciudadanía", finalizó.