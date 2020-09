En la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) no se construyen acuerdos, son actos ceremoniales y creo que México tiene demasiados problemas enfrente como para estar perdiendo el tiempo sacándonos la foto con el presidente, aseguró en Así el Weso el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien destacó que no se trata de una ruptura, sino de defender a sus estados .

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, reiteró que la Conago se había convertido en un lugar para perder el tiempo y donde se defendían más las agendas partidistas que las estatales. Además, confió en que en los próximos días los integrantes de la Alianza Federalista harán una propuesta que permita romper con esa simulación y que más gobernadores puedan sentir que es un espacio que puede representarlos mejor.

Respecto a los temores que habría en algunos gobernadores que permanecen en la Conago, Alfaro señaló que "hay quienes creen que agachando la cabeza van a obtener un beneficio adicional, cuando lo que estamos viendo es el desmantelamiento que se está haciendo de la República, nos va a llevar entre las patas a todos", destacó.

Sobre el Paquete Presupuestal 2021, anticipó un golpe durísimo para Jalisco con una reducción global cercana al 3% de los recursos que recibió este año.

Consideró que con ello tiene más sentido la propuesta de convocar a una Convención Nacional Hacendaria porque no es posible que la federación use a su antojo todos los recursos que generan los estados, sin considerar los terribles problemas por los que pasan las entidades debido a la emergencia sanitaria, "y que en eso también nos dejaron solos y tuvimos que pagar el costo de todo lo que sucedió en estos meses con recursos propios que no teníamos presupuestados y en lugar de ayudarnos a tratar de recuperar las finanzas estatales esto representa un golpe más", finalizó