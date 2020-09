Hace falta humildad para reconocer que falló la estrategia: Chertorivski

A seis meses no hay control de la epidemia, el escenario catastrófico que dio el gobierno federal se cumplió, México es el país con mayor muerte de empleados de salud, los pronósticos oficiales han fallado y con la influenza estos podrían agravar y hay que irnos preparando; estas fueron las palabras del ex secretario de Salud, Salomón Chertorivski, en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El ex funcionario habló sobre el análisis realizado por 6 ex secretarios de salud sobre el manejo de la pandemia del que señala una tercera parte son experiencias de otros países; “No son una fórmula mágica, son aprendizajes de otros países y lo que ha dictado la OMS”. Y afirma que de seguir estas recomendaciones en 8 emanas se podría controlar la pandemia, pues el covid 19 llegó para estar mucho tiempo con nosotros.

Podemos controlar algo que en 6 meses no se ha podido, afirma el ex titular de Salud quien tras las declaraciones del subsecretario de Salud federal Hugo López-Gatell dijo que se debe hablar sobre los hechos, lo escrito y no calificar y reitero la oferta de reunirse con él cuando lo disponga incluyendo al secretario de Salud para analizar las condiciones de este documento y estudiar en los hechos se ha hecho terriblemente mal, pues señala que si el gobierno federal hubiera mandatado el uso de cubrebocas, se hubieran salvado 27 mil vidas.

Por lo que señaló "hace falta de humildad para reconocer que la estrategia ha fallado".

Las conclusiones a las que llegaron los ex secretarios de Salud en este texto son: Necesitamos una mayor cantidad y calidad de datos, por lo que se debe aumentar el número de pruebas que se están haciendo mínimo 127 mil a nivel nacional por 8 semanas; hacer un mapeo y una epidemiología de precisión, ver en dónde están los focos rojos aislarlos; un cuestionario para conocer cuántos ya tuvieron coronavirus y monitorear a los posibles contagios para que puedan llegar a tiempo a una atención médica.

Hacer una campaña de vacunación contra influenza estacional que se concluya a grupos vulnerables en octubre y hacer el mandatorio el uso de cubrebocas, en total son 14 propuestas ampliamente sustentadas, dijo.