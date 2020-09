La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está del lado de las víctimas, he intentado dialogar con las feministas y víctimas que tomaron las instalaciones pero no han querido, "lo que yo pregunto es por qué antes no habían tomado las instalaciones si dicen que desde hace años no les hacen caso, yo voy a cumplir apenas 9 meses", señaló Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, también dijo que en las oficinas tomadas de la CNDH había "chambarete, frijoles, agua de jamaica, lo que come el pueblo de México". Aclaró que en las instalaciones comen 40 empleados a los que se les brindó el servicio de comedor desde que inició su administración y que lo encontrado corresponde a un mes de comida que se acababa de surtir.

Dijo que ha reiterado que a ella no le importa si rayaron el edificio o quemaron muebles, que lo que importa es que no destruyan expedientes, y destacó que las inconformes querían entregar el material sin que se diera fé pública. Agregó que ella pide el diálogo con las inconformes para no especular sobre sus motivos, y poder hacer las gestiones necesarias ante la autoridad competente para ejercer la justicia en sus casos.

Finalmente y ante las voces que la acusan de no estar capacitada para el puesto, Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, respondió: "yo tengo mi conciencia muy tranquila, yo me siento muy capacitada porque muchas otras víctimas han acudido a esa comisión y se han ido muy satisfechas con la solución de sus casos".