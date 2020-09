Vergüenza que el INE haya utilizado un criterio tramposo: Margarita Zavala

“Negar el registro fue injusto y obedece a presiones, México Libre cumplió con todos los requisitos, le dábamos todo lo que pedían todo el financiamiento ha sido legal; una vergüenza que el INE haya utilizado un criterio tramposo”; así lo señaló la líder de la organización México Libre, Margarita Zavala luego del INE negara el registro del organismo como partido político.

Zavala Gómez Del Campo, detalló que los consejeros tuvieron en su momento las copias de las transferencias hechas a México Libre desde la aplicación de “Clip” la conocen todos, y que se identificaron con baucher, copia de credencial de elector y carta firmada del donante, por lo que señaló que “es una vergüenza que hayan utilizado un criterio tramposo”.

Recalcó que es “un atropello no a Margarita o a Felipe, déjenos participar, somos oposición y no nos pueden poner reglas distintas a otros”. Señaló que no es posible que se haya negado el derecho de asociación a cientos de miles de ciudadanos que no puede restringirse.

“Lo que yo sostengo es que fue injusta la decisión del INE algunos pudieron errar y otros votar por presión, pero la celebración del presidente señalando la presión al INE es injusta, No me importa mucho si presionaron”.

México Libre no tuvo ni el 5 ni el 3%, No sabía que éramos tan fuertes, que pueden reconocer el registro que fue negado absurdamente, son obvias las fallas jurídicas que les cuesta sostener, señaló.

La ex primera dama reitero como “absurda e injusta la resolución, respeto la resolución, siempre apostaré a las instituciones sino no estaría impugnando”. “No me vengan a decir que no soy yo la que no respeta las instituciones, Caray si el que no lad respeta salió al día siguiente y amenazó al propio INE y además ese burló de los demás y ni siquiera convocó a sigan los cauces legales”.

Finalmente señaló, como abogada creo en el Poder Judicial y los ciudadanos nos dirán en qué lugar vamos. Estoy convencida de que la ilegalidad de la resolución es absoluta.