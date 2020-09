A mí el Gobierno no me buscó, yo voté por convicción: Ciro Murayama

A mí el Gobierno no me buscó, yo voté por convicción, así lo señaló el consejero de Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama tras conocerse el fallo del instituto ante el registro de nuevos partidos políticos.

El consejero detalló en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco lo ocurrido durante la sesión del viernes cuando siete organizaciones buscaban su registro; sin embargo “solo Encuentro Solidario la obtuvo y yo voté en contra”, señaló que su voto en contra fue por la relación del mismo con la religión, debido a que la relación iglesia y política va en contra del estado laico.

Se rechazaron seis propuestas dijo, entre ellas la que se iba a llamar México Libre donde está Margarita Zavala; pero hubo otras que se rechazaron pues tal como lo señaló en su momento siempre que se identificara dinero no plenamente identificado por arriba del 5% no caminaran esas organizaciones hubo tres en ese supuesto, como la Fernando González, familia política de Elba Esther Gordillo y “Fuerza Social por México” identificada con el senador por Morena Pedro Hases”.

Específicamente en el caso de la aplicación financiera “Clip”, señaló que esta tiene un problema para rastrear dinero ya que este puede ser legal desde el tipo financiero de la firma, sin embargo los partidos tienen la obligación de recibir sus aportaciones por transferencias bancarias porque el dinero donado a la política solo es válido si lo hace ciudadanos, no si lo hace empresas o personas morales y tenemos que saber que ese ciudadano cuente con la capacidad de hacerlo, para que no haya prestanombres. Y agregó que la propia empresa ha señalado que no es para que se hagan transferencias a partidos políticos, pero más allá de lo que diga, la decisión es del INE.

“Clip” hace los ingresos y no te permite verificar el donante, solo da los últimos cuatro dígitos del donante con lo que no puede ser verificable en la Comisión Nacional Bancaria.

Respecto a “México Libre” señaló “Nosotros se lo advertimos desde el primer mes en que se revisaron las finanzas de su organización en agosto de 2019”, y a pesar de la solicitud de mayores elementos no se cumplió con la validación.

No obstante señaló que todas las decisiones del INE siempre son cuestionables y se puede acudir al Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y es lo que distintas organización han dicho que harán. Incluso la decisión de registro a "Encuentro Solidario" puede ser revertida.

Finalmente señaló que las declaraciones del presidente no suman a la democracia y en su caso no fue buscado por el gobierno, su voto fue por convicción.

Hoy comienza el proceso más grande de la historia del INE por lo que las elecciones serán con la mayor precaución por la pandemia, por lo que abogó por que no se reduzca el presupuesto.