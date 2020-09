Sin atención por pandemia 1,5 millones de personas: Arturo Ángel

Un millón y medio de personas se quedó sin atención por la pandemia, así lo da afirmó Arturo Ángel, reportero de Animal Político, en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Detalla que es un reportaje de tres partes en el que dan cuenta del impacto de la pandemia en distintos niveles con datos oficiales de la Secretaria de Salud y apoyo de investigadores y expertos en estadística de la Universidad de Toronto, encabezados por Juan Pablo Díaz.

Detalló que los expertos hablan de una estimación de cuántas personas pueden morir, esto se hace conforme al comportamiento de años anteriores pero cuando hay una pandemia ese número crece por arriba de lo esperado, el costo de un fenómeno.

La primera entrega sea que la cifra entre abril y julio fallecieron 130 mil personas por arriba de lo esperado, lo importante resalta es que de estas personas solo 59 mil fueron confirmadas como muertes por coronavirus, pero de qué murieron las otras. Es ahí donde las autoridades deberán responder.

Esto no solo ha pasado en México el exceso de mortalidad se da por otras personas que no fueron diagnosticadas y perdieron la vida en casa o tuvieron otra enfermedad per por el miedo a la pandemia fallecieron por otras causas, pero si no hubiera habido las circunstancias o el miedo, posiblemente no hubieran fallecido.

De acuerdo con el estudio y datos oficiales de a Secretaria de Salud al corte de junio hay un descenso de más de 300 mil hospitalizados en lo que va del año en comparación con 2019 y más de 1 millón 200 mil personas en atenciones de urgencias, con estos datos señala que los expertos hicieron una proyección para calcular cuántas personas sino hubiera habido esta crisis y el temor podrían haber acudido a la atención hospitalaria y así se llegó a la cifra de un millón y medio de personas que se quedaron sin atenderse.