Occelli me habló en 2007 de los rumores entre Salinas y Noriega: Tavira

En 2007 entrevisté a la exprimera dama Cecilia Occelli, quien me habló de los rumores de la relación entre Carlos Salinas de Gortari y Adela Noriega, me respondió generalidades pero al apagar la grabadora me pidió no incluir las preguntas sobre el tema en el texto que se iba a publicar, compartió Alberto Tavira, director de 'Cuna de grillos', en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el periodista relató que después lo llamó y le condicionó su aparición en un reportaje de entrevistas de exprimeras damas a la aparición de la esposa del expresidente de la Madrid. "Con eso quiero decir que no tengo una prueba fehaciente pero sí tengo una declaración de la exprimera dama de México pidiéndome 'no lo publiques' y muchas veces en esto el no dice más que el sí", señaló.

También recordó que el periodista Rafael Loret de Mola fue el primero en publicar que Adela Noriega tuvo una relación y un hijo con el presidente Salinas, en su libro "Escándalos" publicado a finales de los 90, donde incluso cuenta que Occellli abofeteó a la actriz cuando se encontraba hospitalizada tras dar a luz a ese hijo.

Explicó que esto ocurrió en una época donde había censura y el dato pasó sin pena ni gloria y ahora volvió al reflector a partir de la información que el periodista Jorge Carbajal compartió a través de su programa a través de internet.