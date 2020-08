Leche Liconsa incrementó 150% en zonas marginadas y crece desabasto: MCCI

La bandera que ha venido enarbolando el presidente López Obrador de “primero los pobres” no se cumplió al cien por ciento, primero con el incremento a la leche para los más pobres y luego la falta de cobertura de Liconsa, así lo aseguró el periodista Raúl Olmos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco

El periodista detalló que desde 2019 el precio de la eche de Liconsa paso de 1 peso a 2.50 en zonas marginadas, y el padrón de beneficiarios se redujo desde 2019, dejando de atender a más de medio millón de beneficiarios, principalmente en las zonas más necesitadas, lo que hace más relevante la situación y el motivo de la investigación que se da a conocer hoy por MCCI.

Los precios que maneja Liconsa de acuerdo a zonas va de los 5.50, 4.50 y 2.50 en los municipios marginados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero en donde se tenía un peso por litro.

Señala que hay municipios como Chimalhuacán donde el abasto ha fallado por varias semanas y se rumora que dejarán de funcionar.

Además advirtió que Alejandro Puente Córdova, un empresario polémico de telecomunicaciones durante el gobierno de Calderón y parte del de Peña Nieto ahora regresa para abastecer 800 mil litros al día de producto industrializado, sin ser un industrial de la leche; sin embargo el contrato alcanzado sin licitación a de cinco años es gigantesco, pues contempla el pago de 400 mil millones de pesos.

Su labor será industrializar la leche que se comercializará en Zacatecas y Tabasco

Olmos dijo que Liconsa no ha respondido a la publicación, sin embargo la postura del director de Liconsa es señalar que se busca la rentabilidad financiera de Liconsa, lo que uso como argumento para elevar el precio a zonas más marginadas.

En relación al tema de Lozoya se dijo sorprendido del tamaño de la red de corrupción “sabíamos de los hechos pero no de los alcances, no creímos que llegara a ser tan amplio, lo que va a involucrar a más personas”, pues señaló que en cuanto empiecen a hablar los involucrados podrían embarrar a más funcionarios, es un asunto que involucra a varios personajes de la política, de varios sexenios y partidos por lo que afirmó que “hay una expectativa que esperemos no termine en frustración” y pidió que la Fiscalía haga su trabajo