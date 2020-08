Esperar por tratamiento para Alan, traumático y desesperante: Livia V.

Alan tiene 11 años, es paciente del Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y hace año y medio fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo, hace algunas semanas no cuenta con su quimioterapia y nos preocupa mucho, así lo afirma Livia Villafuerte, la madre del menor.

En "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la señora Villafuerte detalló que cada lunes a las cinco de la mañana tienen que viajar a Tuxtla Gutiérrez para que hasta las 6 de la tarde les indiquen que no llegó el medicamento, lo cual es desgastante para la condición de su hijo.

Señala que la situación para Alan es traumática, pues conocen de muchos casos de niños que han fallecido y él teme que le pueda pasar los mismo, se pone mal al penar en una recaída o complicación. Ella le tiene que responder “No pasa nada esperamos una semana más” lo cual asegura es desesperante.

Los médicos señala los “han apoyado muchísimo, se preocupan porque no hay medicamentos tienen un protocolo que no pueden cumplir por la falta de tratamientos”, como en el caso de Alan que requiere cardioxane y l-asparaginasa y la respuesta de los médicos es que no han recibido recursos ni insumos desde enero, situación que se complicó con la llegada de la pandemia.