La tele informa, no forma. Nos formamos entre humanos: Martha Téllez

La tele informa, no forma, nos formamos entre humanos y el reto educativo es el mismo, contribuir a la formación de los jóvenes estudiantes a distancia así lo aseguró la maestra Martha Téllez supervisora de bachillerato en la zona 55 de Ecatepec, en el Estado de México,

Y aunque reconoce el esfuerzo del Estado para la educación vía televisión la pregunta es cómo formar en valores actitudes emociones, que asegura, son las grandes ocupaciones de los maestros.

Seguiremos utilizando todos los recursos que tengamos a la mano para acercarnos a los estudiantes, en algunos casos serán plataformas de internet, webinar, celular con WhatsApp, redes como Facebook, algunos improvisarán en Tic Tok, pues actualmente señala hay compañeros que están buscando a los alumnos que no terminaron el bachillerato, guardando la sana distancia.

La maestra Téllez afirmó “no sabemos cómo van a ser los contenidos que en educación media superior les indicaron que van a ser dirigidos hacia cuatro áreas, nosotros tendremos que buscar cómo cubrir lo que falte, aunque no va a ser tan eficiente”, principalmente por la falta de ánimo de los jóvenes pues asegura no para ellos no es fácil estar conectado con una pantalla si el contenido no es atractivo e inquietante.

Por ello recalcó que los maestros tendrán que encontrar cómo mover esos sentimientos en los muchachos, considerando todas las problemáticas de personalidad, depresión, económicos y en general, pues la falta de convivencia en el nivel bachillerato es la parte humana y fundamental que estará faltando.

Muchos chicos van a decidir dejar la escuela porque no hay emoción, porque no le van a encontrar sentido ni reto, les harán falta las primeras experiencias en todos sentidos.

Por lo que de manera presencial dijo, deberemos evaluarse el avance, mientras tanto asegura que han tenido reuniones con autoridades de educación del Estado de México, se ha elaborado un plan, aunque los grupos de WhatsApp está saturándose, la capacitación en línea ya la han tomado y la semana entrante tendrán instrucciones para clases híbridas y formas de trabajo.