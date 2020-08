No hay que bajar la guardia, sino hay vacunas, no hay salida: Médico

El semáforo ha seguido igual no hemos visto disminución en la demanda de pacientes, así lo afirmó el médico del Hospital Regional de Ixtapaluca Miguel Ángel Minero a tres meses de su primer diagnóstico en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Aunque hay una tendencia a la diminución la gente se pregunta por qué seguimos en semáforo naranja, la gente, piensa que la responsabilidad es de la secretaria de salud o del personal médico; sin embargo señala que en la calle la gente anda sin cubreboca sin tener la necesidad fundamental de salir, como en el caso de quienes se han ido de fin de semana acciones que impacta en la prevalencia de casos.

Por lo que afirma que mientras no haya una vacuna se deben seguir las medidas de distanciamiento social y el uso de cubrebocas, pues está científicamente comprobado que sirve para la disminución de los casos.

Respecto al apoyo de gobierno reconoce que algunos médicos han recibido bonos y apoyos, no así el personal en formación que solo cuenta con una beca, menor a un salario.

En relación al equipo médico señaló que en su caso en nunca le ha faltado aunque en el caso de las batas se reutilizar tras esterilización debido al gran volumen que se utiliza, aunque reconoce la falta de insumos en otros hospitales referido por sus compañeros.

Detalló que en un día normal los médicos pasan hasta 24 horas sin poder tomar agua o alimentos debido a que no se pueden retirar los uniformes de atención covid. El protocolo de retiro y el baño al terminar su jornada les sirven para evitar la posibilidad de un contagio.

Refiere que la gente antes tenía miedo a lo descocido, después se tomó cierta consciencia que ahora se han convertido en molestia; pasaron de miedo a frustración e irá por la falta de una postura definida de las autoridades.

Finalmente aseguró que juntos tenemos que generar una conciencia social, “es nuestra responsabilidad como médicos atenderles pero cuando vemos que las medidas no se siguen se bajan los ánimos” y advirtió que no tener un conocido con covid no significa dejar de lado la empatía pues afirmó que la situación no va a cambiar hasta tener una vacuna.