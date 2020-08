¿Puede el Presidente asignarle las aduanas a las Fuerzas Armadas ?

Luego de que en el mes de julio el presidente López Obrador diera a conocer en Manzanillo la iniciativa de asignarle a la Marina la vigilancia de los puertos y de las aduanas marítimas y al Ejército las aduanas de tierra. El ministro en retiro José Ramón Cosío se cuestiona ¿Puede el presidente hacer esto?

La respuesta es no, así lo afirmó el ex ministro, quien recordó que el año pasado se hizo una reforma constitucional para darle a la Guardia Nacional la posibilidad de actuación y constitución desde el punto de vista jurídico.

El artículo 5° transitorio de ese decreto señala que el presidente podía utilizar a la fuerza armada para suplir o apoyar las funciones de la GN hasta por un plazo de cinco años.

En mayo de este año dijo Cosío, el presidente emitió un acuerdo pues efectivamente la GN no ha logrado consolidarse por lo que va a mover a las Ejército para que pueda apoyar esta tareas, pero en ese decreto se dice cuales son las funciones y competen la vigilancia. Por lo que no puede asignarle a las Fuerzas Armadas tareas que no están autorizadas para la Guardia Nacional como son la administración de puertos y aduanas.

El artículo 129 señala que en tiempos de paz los miembro de las fuerzas no pueden hacer más acciones que tengan que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

Las fuerzas tienen muy acotadas sus funciones

Modificando el artículo 5° transitorio, si se suspenden los derechos del artículo 129 ( lo que no es deseado) y tres: Si de acuerdo al artículo 89 el presiente declare que la seguridad interior esté comprometida, lo que no se ha hecho nunca. Porque lo que revelaría es que el presidente tiene datos objetivos de que esa seguridad esta comprometida y tener toda una motivación que tendría implicaciones internacionales en el derecho humanitario por que México daría paso adicional a una situación de guerra lo cual no es menor.

Si no se dan pasos jurídicos, no se puede utilizar al Ejército y Armadas en las aduanas, señala el ex ministro.

Si el gobierno contratara marinos retirados, para asignarles funciones sin la capacidad de fuego, sería una sin razón. Las Fuerzas Armadas están para salvaguardar, pero no hacen funciones administrativas, por su capacidad de fuego tienen restricciones para evitar que se comprometan.