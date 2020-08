¿Cuándo podemos regresar a hacer actividades cara a cara?: Amai México

Por respeto a las decisiones de la Secretaría de Salud, la Amai ha cumplido con los requerimientos de confinamiento, sin embargo sus agremiados se preguntan ¿Cuándo podemos regresar a hacer actividades cara a cara?

El presidente de la Asociación, Claudio Flores Thomas en representación de más de 74 agencias dedicadas por más de 20 años a realizar investigación para la toma de decisiones del sector público y privado pidió a las autoridades certeza legal para poder regresar a sus actividades.

El especialista afirma que son entre 10 y 15 mil empleos que se incrementa con las elecciones, los que se ven afectados por la pandemia, así como la toma de decisiones de la IP y el sector público los que se detienen por la falta de resultados de los estudios que ellos deben realizar cara a cara, pues afirma que en México 1 de cada 3 ciudadanos no se pueden ser entrevistados a través de mecanismos digitales.

Claudio Flores Thomas señaló que a pesar de un acuerdo firmado el pasado 17 de julio sobre la reanudación de los procesos de encuestas, no existe ninguna recomendación de las autoridades sobre si se puede o no reiniciar labores; esto debido a la controversia entre autoridades, lo que genera incertidumbre legal, lo que no es nada positivo para el desarrollo de las empresas, pues tan sólo el levantamiento de precios, datos básicos para la economía dependen de su labor en campo.