"El Marro" empoderó a delincuentes, les dio armas y eso subsiste: Cuéllar

La detención de “El Marro” se dio bajo un operativo bien hecho que tuvo resultado, sin embargo este hombre empoderó a los delincuentes les proporcionó armas y esos subsiste, por lo que sería terrible echarse a la hamaca afirma el periodista y analista político Arnoldo Cuéllar

El periodista afirma que se buscó en todo momento dar la imagen de una coordinación entre autoridades federales y estatales en la detención de José Antonio Yépez Ortiz sin embargo el crecimiento local del cártel de Santa Rosa de Lima trastocó el tejido social de manera local y deberá reconstruirse, la violencia en Guanajuato continúa, pues tan sólo ayer hubo 11 homicidios.

La estructura social de Yépez actuaba conforme recompensas y al no tener quién le pague a la cabeza, descomponen muchas cosas; no obstante señaló, se tienen identificadas las comunidades, pues el operativo se realizó con un encapsulamiento, lo que vienen a mostrar que no era un caos sino falta de previsión y organización de las fuerzas policiales.

No se ve que alguien pueda tener en este momento la capacidad generar una situación igual. ¿Quién va a pagar el extra a las estructuras?

Lo que queda claro afirma es la terrible banalidad de las estructuras políticas del PAN en Guanajuato, dándose el crédito por la detención de “El Marro” lo que calificó como algo pueril.