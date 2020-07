Este virus no respeta, hay que usar mascarilla: Alejandro Macías

No hay señales de que vayamos para abajo en las cifras de contagio y mientras no bajen esto sigue muy activo; de 10 personas que se hacen la prueba son 7 salen positivas, así o afirmó el doctor Alejandro Macías en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco en donde también advirtió que no es lo mismo tener vacuna que tener vacunación; tenerla va a ser complicado y no la vamos a tener pronto.

El ex comisionado para la influenza H1N1, detalló que en Nueva York en es 1 prueba positiva por 99 negativas, en México es una por una o más no estamos haciendo nada; la propia Ciudad de México no refleja esa baja sustancial.

Los que tienen seguro social son aceptados, pero no porque haya camas, sino porque les tienen que dar servicio, en León los casos siguen aumentando, los hospitales privados no tienen lugar al igual que en muchos casos aun teniendo dinero para pagar el servicio.

El número de mascarillas debe generalizarse, a gente se está adelantando a la autoridad en su uso, en un espacio abierto a corredores no lo podemos exigir pero por responsabilidad civil y empatía.

El número de muertos afirma el doctor ha servido por lo menos para quitar el escepticismo y la gente comienza a usar las mascarillas.

Detalló que hay personas asintomáticas que han tenido neumonía pero no han muerto repentinamente y quien tenga anticuerpos de tipo IGG ya tuvo covid y está protegido aunque no se sabe por cuánto tiempo, este virus no está dejando gran inmunidad de rebaño.