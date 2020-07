Anthony Fauci con mayor credibilidad que Trump en EU: Moutsatsos

Ariel Moutsatson, periodista y corresponsal de Televisa tuvo la oportunidad de entrevistar en exclusiva al epidemiólogo Anthony Fauci, a quien reconoce como la celebridad con mayor credibilidad que Donald Trump en Estados Unidos, pues señala que su credibilidad sobre su gestión contra la pandemia alcanza un 67% en tanto que el presidente llega al 77% de desaprobación.

El médico, señala Ariel, reconoció que México tiene una situación muy seria en relación con las cifras que se manejan y la falta de pruebas, por lo que dio las mismas y fundamentales recomendaciones que ha dado a los Estados Unidos, que son las medidas de sana distancia y el uso de cubrebocas. En relación a la vacuna contra covid-19 dijo que espera tener a principios de 2021.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Moutsatsos dijo que el doctor Fauci y su familia han sido amenazados por extremistas, pues es un personaje al que no le importa lo que el presidente diga o deje de decir de él y no tiene reparo en llevarle la contraria cuando tiene la razón. Sin embargo, no es un hombre controvertido, pues sus declaraciones las hace como científico.

El médico, señala Ariel, afirma que México y Estados Unidos estamos juntos en esto de la pandemia y durante la entrevista el único tema de que rehusó hablar fue de baseball.