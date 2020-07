Lo chiquito de la acusación no llevó a prisión a Emilio "L": Arturo Ángel

El debate sobre el caso de Emilio “L” debe orientarse a una mejor investigación pues la detención no estaría resolviendo nada, lo chiquito que es la acusación evitó que fuera a prisión; así lo señaló el periodista y reportero de “Animal Político” Arturo Ángel.

En el espacio de "Así las Cosas" el periodista detalló lo ocurrido en la audiencia de Emilio “L” que tenía que haber sido pública y no lo fue debido a la pandemia, por lo que vía WatsApp dentro de sus limitaciones la información fluyó muy completa pese a la falta de ambiente, con alrededor de 35 mensajes en los que comunicación social dio un resumen de lo sucedido.

Lozoya trae una muy buena defensa, y queda demostrado con el señalamiento de que utilizado fue utilizado por un aparato organizado del poder, pues señala que estos términos han sido utilizaos exitosamente por ejemplo en el caso Fujimori. El argumento es señalar que hay una jerarquía en la que fuiste usado, no te beneficiaste te usaron contra tu voluntad.

Lo chiquito que es la acusación en contra de Lozoya, no considera el boquete de 8 mil millones de pesos que quedó en Pemex y que no pudo tener otra motivación que no fuera el soborno, sin embargo no está acusado por ello, solo fue acusado por comprarse una casa de 3 millones de dólares.

Este día se llevará a cabo alrededor de las 9:30 de la mañana la segunda audiencia en la que es acusado de recibir 10 millones de dólares; sin embargo, dijo trae más jiribilla política, por lo que vamos a ver si en el fondo también es vinculado a proceso.

El periodista afirmó que sí había argumentos para que Lozoya fuera llevado a prisión, si hay muchos que están injustamente en ella como en el caso de Rosario Robles; pues el recurso de prisión preventiva es para asegurar que estés a disposición de las audiencias.

Por ello dijo debemos exigir una mejor investigación y que la permanencia en prisión sea resultado de un caso sólido.