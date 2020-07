Masacre no vista, 11 feminicidios al día: Ivonne Olvera Lezama

Junio ha sido el mes más violento del año para las mujeres con 11 feminicidios diarios, una masacre no vista, afirma la abogada penalista e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Ivonne Olvera Lezama.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la investigadora pidió ¡Por favor paren la masacre! Al referirse a las cifras de la violencia contra las mujeres que asegura se ha incrementado durante la pandemia, debido a que las éstas tienen que pasar 24 horas conviviendo con su victimario.

Detalló con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (SESNSP), que enero a junio del presente año suman 28 mil 93 casos de lesiones dolosas de mujeres, que sumados a los 104 mil 331 delitos de violencia familiar dan un total de 132 mil 424 casos de violencia registrados en carpetas de investigación que en promedio son 736 mujeres víctimas al día.

Los esfuerzos institucionales dijo no han dado resultado desde 1993 con las muertas de Juárez, los programas necesitan recursos señala la doctora Olvera y afirma no hay políticas públicas definidas en un tema que no es de hoy, pues desde que se visibilizaron los feminicidios como tales, la violencia ha ido subiendo cada año.

Finamente agregó que tras la reducción del presupuesto del 75% a Inmujeres será más difícil atender los casos de violencia; pues el recorte afectó rubros como papelería y viajes que aunque parezcan innecesarios, son básicos para dar atención y seguimiento; y en el caso de los los 81 refugios solo tienen capacidad para 10 mujeres violentadas pero al tener 736 casos al día es imposible su atención.