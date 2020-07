Debemos ser cautos con lo que se publica del caso Lozoya: Eduardo Bohórquez

La Fiscalía General de la República no está siendo clara, pues no está cumpliendo con informar lo que pasa en el caso Lozoya, así lo asvirtió el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, por lo que refirió que debemos ser muy cautos con lo que se publica respecto al ex director de Pemex.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Bohórquez señaló el incumplimiento de la Fiscalía, con la ciudadanía al no informar sobre los avances de la investigación, lo que puede hacer sin violar el debido proceso pues aseguró que el Presidente no es jefe del fiscal general.

En relación a lo publicado por le periódico "Reforma" sobre el caso de Emilio Lozoya, recordó que no es la primera detención de un ex director de Pemex, recordó lo ocurrido hace 16 años con Rogelio Montemayor, quien fue detenido en Houston y con quien se dio a misma expectativa de verdad y justicia; sin embargo no pasó nada y la justicia nunca llegó.

La acusación más fuerte dijo, es sobre lavado de dinero en el caso Agronitrogenados y la posibilidad de compra de votos de la Reforma Energética en México, por lo que necesitamos saber si desmanteló la red de corrupción, sino fue así, no habrá justicia.

Reconoció que la Unidad de Investigación Financiera ha cobrado protagonismo e intenta con lo que tiene hacer cosas y aunque a veces se le pasa la mano y compromete el debido proceso, está haciendo más que otros órganos anticorrupción.

Finalmente dijo que la sociedad mexicana hoy está más involucrada reclama información sin violentar la secrecía del caso.