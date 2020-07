Personas en pobreza y sin estudios mayoría de fallecidos por Covid-19: UNAM

Aproximadamente el 70% de fallecimientos ha ocurrido en personas con escolaridad básica o sin estudios así lo aseguró el investigador de la UNAM, doctor Héctor Hiram Hernández Bringas quien luego de un estudio basado en datos de certificados médicos dio a conocer que la pandemia por covid-19 afecta principalmente a personas de escasos recursos.

De acuerdo con el especialista la mortalidad por covid-19 Más allá de las cifras cotidianas, por lo que señala era importante ver el perfil de los grupos afectados, datos que arrojan los certificados de defunción emitidos y dan fe de la causa de muerte, sexo, edad, escolaridad, empleo y lugar donde ocurrió el fallecimiento.

Con ello se pudo determinar que 85% de las muertes ocurrieron en hospitales del sector Salud, tanto federales como estatales, en donde se atiende a población sin seguridad social. En tanto, señala que en los hospitales privados solo se tiene una tasa de fallecimientos del 3%.

Asimismo detalla que cerca de 2 mil casos se han dado en domicilios particulares. Y al cierre del 8 de julio, de las más de 31 mil muertes registradas 2 de cada 3 fueron de hombres entre 40 y 65 años.

Aproximadamente el 70% de estos fallecimientos ha ocurrido en personas con escolaridad básica o sin estudios, personas que se encontraban en desempleo, desocupación, pensionados o personas en busca de empleo quienes señala se contagiaron al verse forzados a salir en busca de medios de subsistencia; a diferencia de personas con cargos directivos que son un número reducido en la cifra de muertes.

La desigualdad y pobreza en alcanza al 40% de la población en México, solo superada por países como Honduras y el Salvador, por lo que su estudio corrobora que en las desgracias los grupos más vulnerables son los que pagan las consecuencias.

Por lo anterior, señala el especialista la estrategia que se ha seguido no es suficiente; el confinamiento no puede apelar sólo a la buena disposición de la gente, por lo que advirtió que debe ser complementada y dar una red de protección a las personas más necesitadas para no seguir complicando la situación.