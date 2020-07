Negocios desconocían dinámica de apertura en el Centro Histórico de la CDMX

Luego de meses de confinamiento y cierre de actividades económicas no esenciales debido a la pandemia provocada por el contagio de SARS-Cov-2 el semáforo de reactivación se colocó en naranja en la Ciudad de México lo que dio paso a la apertura de negocios en el Centro Histórico.

De acuerdo con la coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow, este espacio representa 6% de la actividad económica de la Ciudad de México, por lo que es necesario un plan gradual y ordenado de su apertura para evitar que se disparen los índices de contagio.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la funcionaria detalló la conversión de vialidades en donde se habilitó un carril en arroyo vehicular y se establecieron 14 calles flexibles para dar paso a los peatones a fin de mantener la dosificación de filas que requieren los negocios.

Señaló que no obstante el regreso es paulatino y de acuerdo a las fechas se redujo la actividad en un 50%, permitiendo la apertura a los locales pares lunes miércoles y viernes; los nones martes, jueves y sábado y se rotan a la siguiente semana, atendiendo en un horario de 11 a 17 horas en una semana reducida de lunes a sábado.

Dunia refirió que el perímetro de apertura se irá ampliando luego de las 15 calles que conforma el primer cuadro y reconoció que la mayoría de los negocios desconocían la dinámica de pares y nones principalmente aquellos con actividades esenciales.

Refirió que el día de hoy se harán modificaciones a las calles flexibles para dejar fuera a vehículos y los usuarios tengan un mejor tránsito en las calles; por lo que invitó a los usuarios y comerciantes a visitar y revisar de manera constante los protocolos a seguir con las medidas sanitarias en la página del Gobierno de la CDMX.

Además de las recomendaciones de sanidad y sana distancia recalcó que si los negocios no cumplen con las medidas sanitarias, es mejor no entrar para no poner en riesgo la salud.