Todo sobre la marcha virtual del orgullo gay 2020

Mario Bustamante, coordinador de la transmisión digital de la 42 Marcha del Orgullo LGBTTTI+ de la Ciudad de México.

¿Qué es el mes del Orgullo LGBT?

El mes del orgullo LGBT surge de los disturbios históricos en el Stonewall Inn en la ciudad de Nueva York.

Las protestas estallaron en junio de 1969 fuera de Stonewall, después de que la policía allanara el popular bar LGBT.

Los organizadores en la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco celebraron marchas el siguiente junio para honrar a los participantes en disturbios, y la tradición se extendió por todo EU

Desde las marchas iniciales del Orgullo de la década de 1970, las festividades se han extendido hasta completar todo el mes de junio.

Las marchas usado para llamar la atención sobre todo, desde la igualdad en el matrimonio hasta la crisis del SIDA de los años ochenta.

¿Cómo será la marcha este año?

Será mañana 27 de junio a partir de las 12:00 horas de manera VIRTUAL

O sea, a través de una transmisión en vivo desde el canal oficial de la marcha en Youtube

La idea es hacerse más visibles que nunca, tomar las redes sociales para llenarlas de orgullo y de exigencia para garantizar el reconocimiento y goce de los mismos derechos para todas las personas.

¿Qué habrá?

Habrá varias cápsulas informativas para sensibilizar a la población sobre más de treinta temas que representan las necesidades y la historia de la comunidad LGBTTTI+

Resaltando los cuatro temas prioritarios en esta edición

“Reconocimiento de infancias trans”

“Reconocimiento de los derechos para las familias diversas”

“Homologación de derechos para todas las personas en todo el país”

“Prevención, detección y atención oportuna del VIH, así como la lucha por una salud transversal en nuestro país”

Quiénes

Jesse & Joy

OV7

Mentiras y Mentidrags

Playa Limbo

Matisse

Jannette Chao

Daniela Spalla

Karla Holt

Sebastián Urdiales

Melanie C from the Spice Girls

Conductores

Manu Nna

Mildred Pérez de la Torre

Tefy “Sedúceme Mujer”

Mancandy

Pepe y Teo

Quique Galdeano

Itzel Aguilar

Ophelia Pastrana

Alex Toledo

Regina Blandón

Johnny Carmona

Marven “Lady Tacos de Canasta”

Choche

Ricardo del Real

Luis Rivas,

Christian Chávez

Valeria Vera

José Daniel Figueroa

Juan Manuel Torreblanca

Gerard Cortez

La Supermana

Victoria Volkóva,

Genaro Lozano

Maca Carriedo

Para dar el banderazo de salida de la “XLII Marcha del Orgullo LGBTTTI+ de la Ciudad de México” THALÍA.

El presidente Bill Clinton reconoció a junio como el mes del orgullo en 1999

La primera marcha en México fue en 1978, marcharon sobre la banqueta de Avenida Paseo de la Reforma. Marcharon sólo 16 personas hasta el monumento a la madre.