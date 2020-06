Hay fe y esperanza de encontrar una vacuna contra la COVID-19 porque la ciencia es mucha y resuelve muchos problemas, afirmó en Así el Weso la Dra. Esther Orozco, coordinadora del grupo técnico-científico que representa a México ante la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias, donde México es el único país de Latinoamérica en formar parte.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la científica destacó que encontrar una vacuna es vital ya que actualmente no hay cómo parar la pandemia ni como manejarla porque no existe una cura y la única forma de cuidarnos es quedarnos en casa para que el virus no se pueda seguir propagando, así como cuidar nuestra salud física y mental.

No hay forma de parar la pandemia, tiene un ciclo epidémico que no es manejable porque no existe una cura. Encontrar la vacuna es vital y en eso estamos trabajando: @Estherorozco, coordinadora del grupo técnico-científico que representa a México.



((@elwesomx por @WRADIOMexico)) — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) June 16, 2020

Explicó que los científicos que le confirieron reunir son de primerísimo nivel y provienen del Instituto Nacional de Nutrición, el Cinvestav, IPN, IMSS, Facultad de MEdicina UNAM, Instituto de Biotecnología de la UNAM, así como de las Universidades de Querétaro y Baja California. Esta coalición de científicos enviará cuatro proyectos mexicanos de innovación para responder a la pandemia y esperan que alguno o varios de ellos tengan la posibilidad de desarrollarse.

Para la Dra. Orozco, el mensaje que deja esta pandemia es que a la ciencia le ha faltado poner el bienestar humano en el centro de su quehacer; "ojalá esto nos diera un estrujón y nos enseñara a reflexionar sobre la importancia de la ciencia y la tecnología para el bienestar humano, no solo para hacer dinero, aunque no está excluido, esa es para mi la lección que esta pandemia deja al mundo, finalizó.