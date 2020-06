Doce museos regionales, locales y de sitio, 194 zonas arqueológicas abiertas al público, 54 mil localizaciones de vestigios arqueológicos, más de 10 millones de bienes inmuebles, 60 zonas de monumentos históricos. 12 mil monumentos históricos e inmuebles, la Biblioteca Nacional de Antropología, la Fototeca Nacional y 60 fototecas locales, un conjunto de fondos conventuales, edificaciones que datan del Siglo XVI al XIX, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de Restauración y de Antropología e Historia de Chihuahua y Guadalajara, son algunos de los encargos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que son atendidos por cerca de 7 mil 100 trabajadores que han trabajado con un déficit histórico de más de mil millones de pesos.

Así lo detalló en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco el director del Instituto, Diego Prieto, quien aseguró “Confío en que vamos a sacar adelante a tarea del INAH”, pues señaló que con Hacienda se han sometido a revisión condiciones como:

Que nadie pierda su empleo, que no se dejen de cumplir los derechos y compromisos legales ni actividades sustantivas del instituto que son indispensables ineludibles, que no se deje de realizar investigación científica, no suspender la conservación, protección y supervisión de zonas y sitios en riesgo como en Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas.

El director del Instituto aseguró que pese al déficit presupuestario histórico se ha trabajado buscando recursos autogestionados y que en esta nueva normalidad no será la excepción, por lo que dijo se fortalecerá al difusión pues hay exposiciones pospuestas por la pandemia, además de la labor de enseñanza con la incorporación de la maestría en Antropología.