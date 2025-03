Defensa de Rafael Márquez acudirá este lunes ante autoridad de EEUU

México

“Es muy prematuro hablar de tiempo estamos ahorita recabando información, esta noche en Washington notificaremos a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) que nos haga el favor de informarnos qué operaciones quiere que se le aclaren, en función de eso podríamos hablar de tiempos, sin embargo, insisto para salir de cualquier duda nosotros como defensa hemos sido instruidos por Rafa y acreditar todos sus movimientos, para que no se diga que nos quedamos con algo en el bolsillo, todo lo vamos a acreditar, pero vamos a poner especial énfasis en aquellas operaciones que quiera OFAC y México que le aclaremos más rápido”, asegura.

Además, Nassar Daw afirma que el futbolista Rafael Márquez conoció al hijo de Raúl Flores, como un hombre de negocios.

“Conoce al hijo del señor Flores, como un empresario que tenía restaurantes en Guadalajara y que por cierto vale la pena comentar, es un hombre de muy bajo perfil, no trae armaduras, no trae todo ese prototipo que caracteriza, no trae escoltas, no trae armas, entonces es difícil pensar a qué se dedicaba, no es detectable, Rafael no conoce al papá de este joven y no sé qué edad tenga, entiendo que tiene muy bajo perfil”, finaliza.

Niega que Márquez haya tenido algún vínculo ilícito con cualquier organización delictiva.

José Luis Nassar informa que los bienes de Márquez fueron asegurados como consecuencia de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer la lista en la que se le menciona. De igual forma, dice, le prohibieron que cualquier ciudadano estadounidense le transfiera recursos, en tanto no se aclare la situación de sus operaciones.