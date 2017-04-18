#AsíSopitas: Experimento revela cuáles son los países más corruptos del mundo
Sus ciudadanos fueron sorprendidos alterando resultados sin que se dieran cuenta
#AsíSopitas: Experimento revela cuáles son los países más corruptos del mundo
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México
Un estudio liderado por los economistas de la Universidad de Nottingham afirma que la corrupción no solo tiene impacto negativo en la economía o políticas públicas de una nación, sino que también moldea el comportamiento de los ciudadanos
El experimento contempló a 2568 participantes de 23 países diferentes, quienes debían tirar un dado e informar la cantidad arrojada bajo la promesa de recibir cierto pago de acuerdo al número obtenido. Los más suertudos fueron curiosamente los ciudadanos de países como Georgia, Guatemala y Kenia, mientras que los que sacaron números bajos fueron Austria, Holanda, Suecia y Alemania.
Nadie sabía que los académicos conocían el resultado que arrojaba el dado, lo que ayudó a confirmar que los participantes provenientes de países corruptos inflaban el número obtenido.