AsíSopitas: Experimento revela cuáles son los países más corruptos del mundo

México

Un estudio liderado por los economistas de la Universidad de Nottingham afirma que la corrupción no solo tiene impacto negativo en la economía o políticas públicas de una nación, sino que también moldea el comportamiento de los ciudadanos

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El experimento contempló a 2568 participantes de 23 países diferentes, quienes debían tirar un dado e informar la cantidad arrojada bajo la promesa de recibir cierto pago de acuerdo al número obtenido. Los más suertudos fueron curiosamente los ciudadanos de países como Georgia, Guatemala y Kenia, mientras que los que sacaron números bajos fueron Austria, Holanda, Suecia y Alemania.

Nadie sabía que los académicos conocían el resultado que arrojaba el dado, lo que ayudó a confirmar que los participantes provenientes de países corruptos inflaban el número obtenido.